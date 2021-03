Forfait RED by SFR : plus que quelques jours pour profiter de l'offre 100 Go à 15€/mois

Cette promotion est valable jusqu'au 8 mars prochain pour tous les nouveaux clients de l'opérateur. L'utilisateur ne sera pas engagé et pourra donc résilier son contrat à tout moment s'il le souhaite. Aussi, le prix ne doublera pas au bout d'un an. Enfin, en guise d'ultimes modalités, sachez que vous conserverez votre numéro de mobile actuel et que 10€ supplémentaires sont demandés lors de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Débutons avec l'enveloppe internet mensuelle qui contient 100 Go de datas 4G. Cela vous permettra de naviguer sur internet tous les jours de la semaine, de regarder des vidéos sans compter et même de télécharger une multitude d'applications. Une recharge de 50 Go contre 10€ en plus sur votre facture est possible tous les mois.

Passons aux appels qui sont logiquement illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). Les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs au sein de l'Hexagone. Attention car vous ne pourrez dépasser les 200 destinataires par mois.