Bon plan : RED by SFR prolonge son forfait 5 Go à seulement 5 €/mois 🔥

Votre nouveau forfait vous accordera alors 5 Go de données mobiles, afin d'explorer la toile depuis votre smartphone. Par ailleurs, si vous dépassez cette enveloppe, sachez qu'il existe une solution, sans changer d'abonnement. Vous pouvez en effet acheter des recharges de data, à raison de 2 € par Go supplémentaire, dans la limite de 4 Go en plus par mois. De quoi satisfaire une envie pressante de données.

De plus, le forfait à 5 €/mois comprend les appels, SMS et MMS en illimité, depuis la France métropolitaine, mais également les DOM et l'Union européenne. Et lors de vos voyages dans ces deux dernières destinations, vous pourrez continuer à profiter de l'Internet mobile, à l'aide d'une enveloppe supplémentaire de 6 Go de données.