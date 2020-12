Forfait pas cher : RED propose une formule à 5€ par mois sans engagement

Tous les nouveaux clients RED peuvent obtenir cette offre dès à présent et jusqu'au 28 décembre prochain. Rappelons que l'utilisateur n'est pas engagé et que le prix ne double pas au bout d'un an. Ainsi, rien ne vous retiendra si vous choisissez de résilier votre abonnement. Comptez seulement 10€ supplémentaires lors de la souscription pour l'activation de la carte SIM. Vous conserverez votre numéro actuel.

Ce forfait embarque donc 50 Mo de datas en 4G pour votre usage mensuel. Si cela n'est pas suffisant, quatre recharges de 1 Go chacune peuvent être activées chaque mois (à 2€ l'unité). Les appels sont illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel unique ne peut excéder une durée de 3 heures.

Les SMS/MMS sont eux aussi illimités mais uniquement en France métropolitaine et dans la limite de 200 destinataires par mois (valable également pour les appels).