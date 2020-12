Pour Noël, RED by SFR lance une offre 100 Go à 14€/mois !

Cette offre RED est à destination de tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 14 décembre 2020. Elle est bien évidemment sans engagement de votre part et le prix ne doublera pas au bout d'un an. Aussi, vous devrez débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour l'activation de votre nouvelle carte SIM (tout en gardant votre ancien numéro).

En terme de contenu, nous retrouvons 100 Go de datas 4G en très haut débit. Une recharge de 50 Go pour 10€ en plus peut être effectuée tous les mois. Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée maximale de trois heures.

Les SMS / MMS sont illimités vers tous les opérateurs uniquement au sein de l'Hexagone (et dans la limite de 200 destinataires par mois).