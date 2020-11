L'opérateur RED by SFR continue les promos sur son forfait sans engagement 80 Go

De plus, si vous souhaitez voyager dans un autre pays de l'Union Européenne ou bien dans les DOM, il faut savoir que les appels et les SMS/MMS resteront illimités. 10 Go de datas supplémentaires seront créditées sur votre compte pour ces destinations. Enfin, contre une augmentation de 5€ sur votre facture, vous bénéficierez de 100 Go d'internet. Ajoutez encore une fois 5€ pour contacter vos proches en illimité depuis l'UE, les DOM, les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre (avec 15 Go d'internet en prime).