Forfait mobile : retour de l'offre RED 60Go à 12€

C'est encore un excellent forfait mobile qui revient dans notre section réservée aux bons plans. Nous sommes donc chez RED avec la formule 60 Go à 12€/mois.

Cette offre s'adresse à tous les nouveaux clients de l'opérateur qui souhaitent y souscrire avant le terme de cette journée du 8 juin 2020. Il s'agit d'un forfait sans engagement qui peut être résilié à tout moment. Les bonnes nouvelles s'enchaînent puisque le tarif mensuel restera inchangé même au bout d'un an. Aucune augmentation n'est au programme. Enfin, une participation de 10€ vous sera quand même demandée pour l'activation de la nouvelle carte SIM.

Passons tout de suite au contenu de cet abonnement RED by SFR. Il comprend les appels illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Attention car un appel ne peut dépasser une durée maximale de trois heures. Les SMS/MMS sont illimités mais seulement vers la métropole et jusqu'à 200 destinataires par mois.

Bien entendu, vous pourrez aussi compter sur la présence d'une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Quatre recharges mensuelles seront activables à hauteur de 2€ chacune pour 1 Go supplémentaire.