Sosh lance un forfait mobile 80 Go à 14,99€/mois... à vie !

À quelques jours du début de la période estivale, vous avez peut-être l'intention de changer votre forfait mobile actuel par un autre forfait plus attractif. Dans le cadre d'une Série limitée, l'opérateur Sosh (filiale d'Orange) propose à des nouveaux clients de souscrire à son forfait 80 Go à 14,99€/mois.

Alors que RED by SFR a mis à disposition son forfait 60 Go à 12€/mois , Sosh a tenu à mettre en avant une offre mobile avec 80 Go de data pour un prix mensuel de 14,99 euros et ce, sans condition durée. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une Série limitée. Une autre offre est également suggérée par l'opérateur, à savoir : un forfait 100 Go à 16,99 euros par mois.

Jusqu'au mercredi 15 juillet 2020 à 9 heures précises, les nouveaux clients Sosh auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 14,99 euros par mois.



Le forfait contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 80 Go depuis la France métropolitaine.



Pour un voyage à l'étranger au sein de l'UE ou dans les DOM, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Vous disposerez aussi de vos 10 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France (débit réduit au-delà).