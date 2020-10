Le forfait sans engagement Sosh 80 Go encore disponible à 14,99€/mois

Cet abonnement téléphonique est valable pour tous les nouveaux clients Sosh jusqu'au 26 octobre 2020 à 9h00. Aucun engagement n'est requis, ce qui vous permettra de résilier à tout moment. De plus, l'opérateur ne prévoit pas d'augmentations du prix sur cette formule. Enfin, vous devrez obligatoirement verser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour l'activation de la nouvelle carte SIM.

Le forfait en question embarque les appels et SMS/MMS illimités sur tout le territoire français. Vous pourrez donc discuter avec vos proches sans la moindre restriction. L'enveloppe internet met à votre disposition 80 Go de datas en 4G au sein de la France métropolitaine. Ce sera largement suffisant pour regarder des vidéos, télécharger des applications et jouer en ligne sans compter.