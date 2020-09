Forfait mobile : la série limitée Sosh 100 Go sans engagement à 16,99€/mois

Précisons sans attendre que cet abonnement est uniquement accessible aux nouveaux clients Sosh jusqu'au 5 octobre 2020 à 9h00. Aucune augmentation du prix ne sera appliquée après un an. Autre excellente nouvelle, aucune engagement n'est en vigueur. Ainsi, cela vous permettra de résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Enfin, si jamais vous avez des questions, un conseiller sera à votre écoute 24h/24. Comptez aussi 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour activer la nouvelle carte SIM.

Dans ce forfait, nous retrouvons les traditionnels appels et SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs en France. C'est une très bonne chose pour vous permettre de rester constamment en contact avec vos proches. Pour ce qui est d'internet en métropole, 100 Go seront mis à votre disposition chaque mois. Vous pourrez donc naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder un maximum de vidéos sans compter !