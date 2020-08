Le forfait Sosh 80 Go est toujours à 15,99€/mois avant la rentrée

Commençons en rappelant les modalités en vigueur. Tout d'abord, sachez que cette offre est uniquement valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 14 septembre prochain à 9h00. Ce forfait est sans engagement de votre part, ce qui vous permettra de résilier à tout moment. Le tarif mensuel ne bougera pas non plus au bout d'un an. Enfin, les frais d'activation de la carte SIM s'élèvent à 10€ au moment de la souscription.

Avec ce forfait, vous pourrez bénéficier des appels et SMS/MMS illimités en France vers tous les opérateurs. Une enveloppe internet de 80 Go en 4G est également de la partie pour vous permettre de télécharger des applications, de regarder des vidéos ou même de jouer en ligne sans compter.