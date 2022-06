Free frappe fort pour les soldes avec ce nouveau forfait

Free profite des Soldes pour relancer une opération séduction sur son Forfait 4G Free Mobile 90 Go. Jusqu'au 5 juillet, vous pourrez ainsi souscrire à cette offre pour seulement 8,99€ par mois pendant un an, avant qu'il ne soit transformé en un Forfait Free 5G à 19,99 par mois.

Quand bien même le prix va plus que doubler après un an d'abonnement, ce changement reste avantageux, puisque l'enveloppe de données généreuse de 90 Go passera alors à 210 Go, et qui plus est en 5G si vous disposez d'un appareil compatible. Les abonnés Freebox pourront par ailleurs profiter d'une réduction, les deux abonnements fusionnant pour être tarifés à 15,99€ par mois, avec une enveloppe de données illimitée.

Mais si vous ne souhaitez pas que le prix de votre forfait augmente, il sera possible juste avant l'année écoulée de résilier votre abonnement en toute tranquillité, puisque l'offre est sans engagement.

Sachez également que vous pourrez conserver votre numéro, puisque Free s'occupe également sans surcoût de la résiliation auprès de votre précédent opérateur.