Pour les soldes, tout. le monde s'arrache ce forfait 90 Go chez Free mobile

Dénicher un abonnement téléphonique en mesure de répondre à tous vos besoins actuels moment n'a rien de facile. Les acteurs sont nombreux sur ce marché et il n'est pas toujours évident d'y voir très clair. Heureusement, certains opérateurs ont pris l'habitude de publier des offres ultra avantageuses chaque semaine. Et c'est justement à l'occasion des soldes que la formule Free 90 Go fait son apparition.

Notre offre du jour est disponible jusqu'au 5 juillet prochain pour tous les nouveaux clients Free. Ces derniers ne seront pas engagés et auront la possibilité de résilier à n'importe quel moment. Au bout d'un an, une bascule automatique sera effectuée vers la formule 5G (compatible 4G) 210 Go à 19,99 €. Enfin, 10 € supplémentaires sont réclamés lors de la souscription pour activer la carte SIM.