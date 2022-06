Dernières heures pour profiter de la série Free 90 Go à prix MINI

Plus concrètement, quels sont les éléments qui font la célébrité de ce Forfait 4G Free Mobile 90 Go ? Comme son nom l'indique, c'est principalement sa belle enveloppe de données de 90 Go, utilisable dans le vaste réseau Free comme bon vous semble. Après avoir consommé les 90 Go, le débit sera cependant grandement limité. Parmi ces 90 Go, 8 Go pourront être utilisés chaque mois depuis l'Europe/DOM.

Ensuite, on retrouve les classiques appels et SMS/MMS illimités. Vous pouvez ainsi passer autant d'appels que vous souhaitez vers les mobiles et fixes, et envoyer des SMS/MMS sans pression, même en Europe/DOM.

Les fans de foot seront également ravis d'apprendre que l'abonnement au Forfait 4G Free Mobile 90 Go s'accompagne d'un accès premium à l'application Free Ligue 1. Vous pourrez être ainsi au fait de l'actualité de votre sport préféré en direct sans avoir à débourser le moindre centime supplémentaire.

Autres avantages sympathiques de ce forfait : la compatibilité eSIM pour ne pas avoir à s'encombrer d'une carte SIM si votre appareil est compatible ; la messagerie vocale visuelle pour revoir à l'envi vos messages vocaux sans appeler le 666 ; et enfin le double appel, vous permettant de gérer facilement deux appels en simultané.