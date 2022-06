Découvrez ce forfait Free 90 Go à moins de 10 €/mois

Trouver un abonnement téléphonique à fois riche complet et abordable n'est pas toujours évident. Pourtant, les différents opérateurs français mettent chaque semaine de nouvelles offres à notre disposition. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui coche absolument toutes les cases. Ainsi, la formule Free 90 Go nous gratifie de sa présence avec un tarif mensuel des plus appréciables.

Comme d'habitude, il est question d'un forfait sans engagement résiliable à n'importe quel moment. Notez tout de même qu'au bout d'un an, vous basculerez automatiquement sur la version 5G avec ses 210 Go à 19,99 €/mois. Si elle ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours partir chez un autre opérateur. La carte SIM est facturée à hauteur de 10 €. Maintenant, passons à la vitesse supérieure pour découvrir cet abonnement valable jusqu'au 14 juin prochain.