Sport, cinéma, faites-vous plaisir avec l'offre Freebox + TV by Canal à prix FOU !

Passons maintenant au contenu à proprement parler avec notamment l'offre TV ultra complète qui vous sera fournie. Freebox TV vous donnera accès à 220 chaînes (dont 100 en HD) sans la moindre limite. Vous allez aussi pouvoir profiter du bouquet TV by Canal avec ses plus 60 chaînes. Divertissement, sport, jeunesse et découverte vous y attendent. De plus, un an gratuit à Canal+ Series est de la partie avec 6 mois offerts à Prime Video. Netflix est aussi proposé en option.