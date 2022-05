Free mobile défie la concurrence avec son forfait 90Go à prix mini

Le Forfait Free mobile proposé par l'opérateur aujourd'hui vous permet en premier lieu de bénéficier d'une enveloppe data de 90 Go chaque mois. Cette enveloppe généreuse vous permet de ne plus vous soucier de votre consommation internet et de télécharger en quasi-illimité. Plus de raison de ne pas récupérer sur votre boutique d'applications un jeu très gourmand ou de ne pas télécharger une saison complète de votre série préférée. Vous profitez évidemment du réseau 4G et 4G+ de l'opérateur, présent sur tout le territoire, et de ses débits importants pour récupérer vos contenus et naviguer sur le web à la vitesse de l'éclair.

Pour vos déplacements en Europe ou dans les DOM, Free mobile a tout prévu avec 8 Go utilisables chaque mois à l'étranger sur les réseaux des opérateurs partenaires.

Les appels et SMS sont illimités depuis la France métropolitaine mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les DOM pour rester en contact permanent avec vos proches, même à l'autre bout du globe.

Cerise sur le gâteau, Free mobile vous propose avec ce Forfait un accès à l'application Free Ligue 1. Regardez les meilleurs moments de tous les matchs de vos équipes préférés en léger direct. Vous ne raterez rien des buts et des plus belles actions depuis le portail vidéo. Une notification vous alerte à chaque temps fort pour ne rien louper des meilleurs moments des plus belles affiches de Ligue 1.