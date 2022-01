Free profite des Soldes pour casser le prix de son forfait 100Go

A présent, présentons les différentes forces de ce forfait signée Free Mobile, et elles sont nombreuses ! La première concerne bien sûr cette superbe enveloppe mensuelle de datas en 4G+. Ne craignez plus les pannes et les dépassements de forfait grâce à 100 Go de données mobiles chaque mois. A ce rythme-là, vous pouvez même regarder des films en partage de connexion sans trop sourciller, et faire de votre mobile un routeur à petit prix.

De plus, comptez sur les appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et vers les DOM. Idéal pour garder le contact régulièrement avec tous ceux qui vous sont proches. Et si vous voyagez, les appels, SMS et MMS sont émis en illimité depuis les DOM et la zone Europe vers la métropole, tandis que vous disposez de 10 Go de données mobiles par mois.