Free relance son forfait 70 Go pour seulement 10,99€ par mois

Si vous êtes régulièrement passé dans nos colonnes ces derniers jours, le contenu et les modalités de cette offre ne vous étonneront pas. Ainsi, Free propose toujours un forfait sans engagement qui peut être résilié à tout moment. Les 10,99€/mois sont valables pendant un an avant que l'opérateur ne vous bascule automatiquement sur son abonnement 5G à 19,99€/mois. Enfin, comptez une fois de plus sur les 10€ supplémentaires au moment de la souscription. Ils permettent d'activer la carte SIM liée à votre compte.

Avec ce forfait, vous obtiendrez 70 Go d'internet mobile en 4G+ chaque mois en France métropolitaine. Vous aurez largement de quoi naviguer sur le web, télécharger des applications, regarder des vidéos ou même vous servir d'un GPS. Par ailleurs, toutes les grandes villes de l'Hexagone hébergent le réseau public FreeWifi qui vous sera ouvert sans restriction grâce à vos identifiants Free.

Pour en terminer avec internet, 8 Go peuvent être consommés lors de vos voyages à l'étranger, et plus précisément en Europe ainsi que dans les DOM.