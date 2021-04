Forfait mobile : c'est le retour de l'offre Free 80 Go à prix cassé !

Si les appels et SMS sont illimités en France et dans les DOM, vous pourrez également compter sur une connexion Internet en Europe et dans les DOM. Le forfait Série Free 80 vous permet de disposer de 8 Go de connexion à l’étranger.

Ainsi, vous resterez en contact avec vos amis sur les réseaux sociaux, mais vous pourrez aussi relever vos mails, chercher un restaurant ou un hôtel sans avoir besoin de courir après une connexion Wifi. Le forfait Série Free 80 est valable pendant 12 mois à partir de la souscription.