Forfait mobile : les meilleures promos du moment chez RED, Free, B&You, et Sosh

Ainsi, le forfait RED 60 Go est à 13€/mois. Comme son nom l'indique, il met à votre disposition une enveloppe de datas mensuelle de 60 Go (avec jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune pour 2€ l'unité). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (3 heures par appel au maximum). Les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole (dans la limite de 200 destinataires par mois).