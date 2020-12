Forfait mobile : la série Free Mobile 80Go à moins de 13€ pour Noël

Terminons sur les avantages qui vous suivront en dehors de la France métropolitaine. Que ce soit pour vos vacances ou des voyages professionnels, Free restera à vos côtés. Ainsi, les appels et SMS/MMS sont illimités depuis l'Europe et les DOM. De plus, 10 Go d'internet sont de la partie pour ces destinations. Enfin, le réseau FreeWifi vous est ouvert dans toutes les grandes villes de France.