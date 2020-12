Dernières heures pour la promo Free mobile 70 Go à moins de 11€

Pour finir, durant vos voyages en dehors de l'Hexagone, les appels et les SMS / MMS resteront illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Par ailleurs, au sein de ces destinations, vous obtiendrez 8 Go d'internet en plus. Soulignons également le fait que le réseau FreeWifi vous sera ouvert sans la moindre restriction en France. Vous recevrez vos identifiants une fois la souscription effectuée.