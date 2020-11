Forfait mobile : la série Free 80 Go est à 13,99€ pour quelques heures !

Pour vos déplacements professionnels ou privés en dehors de la métropole, Free a également tout prévu ! En effet, les appels et les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Europe et les DOM. Tout cela avec 10 Go d'internet mobile en plus pour ces destinations. Enfin, de retour en France métropolitaine, le réseau FreeWifi vous sera ouvert sans la moindre restriction.