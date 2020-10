Série Free 80 Go : le forfait 4G sans engagement de retour en promotion

Il n’y a pas moins cher chez les opérateurs pour un forfait 4G de 80 Go comprenant les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM. Seulement 12,99 € par mois la première année, ensuite le forfait bascule sur la formule 100 Go à 19,99 € par mois. Mais, vu que cette offre est sans engagement, rien ne vous empêche d’aller ailleurs pour profiter d’une autre promotion.

Le forfait comprend également 10 Go de connexion Internet depuis l’Europe et les DOM pour vous permettre de rester connecté même pendant vos déplacements. De plus, vous pourrez bénéficier du service FreeWifi pour vous connecter partout en Wifi là où il y a une Freebox d’installer.