L'opérateur Free lance un nouveau forfait mobile 60 Go à moins de 10€

Avant cela, la Série Free 60 Go vous permettra d'appeler sans compter vers tous les mobiles et fixes de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Et ce, y compris lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. De même, vous bénéficierez des SMS et des MMS illimités, où que vous soyez en France et dans l'Union européenne.

Par ailleurs, le forfait mobile mettra à votre disposition 60 Go de données pour profiter d'Internet depuis votre smartphone. Avec les débits élevés offerts par la 4G+ de l'opérateur (sauf si vous dépassez les 60 Go, auquel cas votre vitesse de connexion sera bridée). Et pour continuer à naviguer ou streamer lors de vos voyages en Europe et dans les DOM, vous disposerez de 8 Go de data.