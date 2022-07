Free mobile frappe très fort avec ce nouveau forfait 90Go 🔥

Le forfait Free Mobile à 90 Go de données mobiles est disponible pour 9,99 euros par mois seulement jusqu'au 19 juillet 2022. Pour cette quantité de data, il n'existe pas d'offre moins chère provenant d'un des quatre grands opérateurs.

Vous profitez de ce tarif durant 12 mois, puis l'abonnement bascule vers le forfait Free 5G à 210 Go pour 19,99 euros par mois (15,99 euros mensuels si vous êtes abonné Freebox). Sur l'énorme enveloppe de 210 Go, 25 Go peuvent être utilisés depuis plus de 70 destinations à l'étranger.

Si vous ne souhaitez pas faire évoluer votre forfait au bout d'un an, vous pouvez résilier à tout moment puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement.