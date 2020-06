Le forfait mobile Free 50 Go est disponible à moins de 10€

Votre forfait mobile actuel ne vous satisfait plus et vous avez l'intention de changer d'opérateur ? Au cours d'une durée limitée, Free propose son forfait 50 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile avec une enveloppe de 50 Go de data en 4G+ depuis la France métropolitaine.



Pour un voyage à l'étranger, il est possible de profiter des appels et SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Vous profiterez également de vos 4 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France (débit réduit au-delà).



À propos de la carte SIM, Free vous prélèvera la somme de 10 euros et vous donne la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel.