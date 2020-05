French Days : Free frappe fort avec son offre 80 Go pour 10,99€

Pourquoi Clubic recommande ce nouveau forfait Free 80 Go ?

Enfin, sachez que cette offre flash est valable du du 27 mai au 2 juin, pour toute nouvelle souscription, et qu'ell est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.

Tout d'abord, rappelons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement. Ainsi vous pourrez résilier et changer d'opérateur mobile quand vous le souhaitez, et ce, sans coûts supplémentaires. Notez que le tarif présenté est valable durant la première année d'abonnement. Après ce délai, le prix passe à 19,99€.

Ainsi pour 10,99€/mois, Free vous propose :

80 Go d'internet mobile en 4G+ en France métropolitaine

en 4G+ en France métropolitaine Les appels illimités vers les mobiles et fixes France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

vers les mobiles et fixes France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) Les SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM Depuis Europe & DOM : les appels, SMS et MMS illimités 8, ainsi que 8 Go/mois d’Internet

Il s'agit donc d'un forfait mobile très complet, avec une enveloppe de datas plus que conséquente et surtout… pour à peine plus de 10€ ! Ce serait dommage de passer à côté d'une si belle affaire.