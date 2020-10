La promo sur le forfait mobile Free 80 Go à 12,99 €/mois se termine ce soir !

Cependant, il ne faut pas négliger les autres avantages de la série Free 80 Go. Car le forfait mobile vous permet d'appeler sans compter, vers tous les fixes et les mobiles français, où que vous soyez dans l'Hexagone. De plus, vous bénéficiez de SMS et de MMS illimités en France métropolitaine.

Enfin, lors de vos déplacements, vous continuez de profiter de ces avantages. Vous avez en effet la possibilité d'appeler et d'envoyer des messages (SMS et MMS) en toute liberté, depuis l'Europe et les DOM.