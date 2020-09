Forfait mobile : Free prolonge son offre 80 Go à 13,99€

Le forfait en question comprend des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile contenant une enveloppe de 80 Go de données en 4G+ depuis l'Hexagone.



Pour l'étranger, le nouveau client pourra profiter des appels et SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Il sera aussi possible d'utiliser 10 Go d'internet mobile comme en France. Le débit sera réduit au-delà.