Derniers jours pour profiter du forfait Free Mobile 80Go de data à seulement 12,99€ 🔥

Vous avez besoin d’un nouveau forfait, vous ne voulez pas payer un gros abonnement ? Vous ne voulez pas vous engager sur la durée ? Free Mobile vous propose son forfait 80 Go en 4+ pour être prêt à attaquer la rentrée sans avoir une connexion Internet trop limitée.

Mais attention, l’offre se termine ce mardi soir ! Plus que quelques heures pour souscrire à cette offre exceptionnelle à 12,99 € par mois pendant 12 mois. Ensuite, vous basculerez sur l’offre à 19,99 € par mois avec 100 Go d’Internet, toujours sans engagement, résiliable quand vous voulez. Pour activer cet abonnement comme pour la plupart des abonnements, vous devrez vous acquitter de 10 € de frais d’activation.

Dans ce forfait, vous avez également les appels téléphoniques, les MMS et SMS illimité en France et depuis l’Europe et les DOM. A l’étranger vous disposerez de 8 Go de connexion Internet.