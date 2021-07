B&You riposte à RED by SFR avec 3 nouveaux forfaits mobiles de 5 Go, 100 Go et 120 Go

Le premier forfait, et aussi le plus abordable proposé par l'opérateur mobile intègre 5 Go de données mobiles pour 4,99€ par mois. Il s'adresse finalement à la plupart des utilisateurs qui ne dépasse jamais cette limite mensuelle et payent bien souvent très cher pour un service dont ils ne se servent pas; c'est d'ailleurs peut-être votre cas également. Cette offre sans engagement propose également les appels et les SMS illimités, comme toutes les offres mises en place par B&You.

La deuxième offre propose cette fois 60 Go d'internet mobile ainsi que 12 Go chaque mois utilisables en Europe pour un montant de seulement 12,99€/mois.

La troisième offre est taillée pour les gros consommateurs de data et inclut 100 Go d'internet mobile en 4G pour un montant chaque mois de 14,99€. Vous profitez également de 12 Go de data en Europe et dans les DOM, idéal pour des vacances connectées.

Enfin le dernier forfait mobile pour les utilisateurs les plus gourmands intègre pas moins de 120 Go de data. Cela vous permet de regarder des films et séries en streaming durant toutes vos vacances, de jouer en ligne mais également d'appeler vos proches en visio sans jamais vous soucier du volume de données restantes. B&You augmente également à 15 Go l'enveloppe data accessible depuis l'Europe et les DOM.