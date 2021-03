Forfait mobile : les 4 offres sans engagement à ne pas manquer chez RED, Free, B&You, et Sosh

Sans surprise, RED by SFR inclut dans son offre les appels, SMS et MMS en illimité aussi bien en France qu’en Europe ou les DOM. Vous resterez en contact avec vos proches où que vous vous trouviez.

Pas d’engagement chez RED by SFR et un prix fixe même après les 12 premiers mois d’abonnement, voilà une offre qui ne se refuse pas. De plus, si le forfait 80 Go vous semble trop juste, il sera possible d’opter pour 2 € de plus seulement pour l’offre 100 Go en 4G. Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 24 mars.