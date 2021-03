Bouygues Telecom relance son offre B&You 5 Go à moins de 5€ par mois !

Les opérateurs mobiles ont depuis de nombreuses années une tendance à remplir leurs offres mobiles de dizaines de gigaoctets de données mobiles. Ces enveloppes peuvent se révéler très utiles pour les utilisateurs avancés ne sont pas forcément adaptées à un certain type de clients, qui ne se servent que très peu de leur smartphone et qui payent cher un forfait qui ne leur convient pas.

C'est pourquoi B&You propose désormais un forfait 5 Go à seulement 4,99€. Cette offre intègre une petite enveloppe data qui sera largement suffisante pour tous ceux ne se servant de leur smartphone que pour consulter leurs mails, leurs réseaux sociaux ou pour utiliser le GPS de leur téléphone en déplacement. 5 Go de données mobiles permet aussi de profiter de la musique et de vidéos en streaming sans pour autant être limité dans ses autres usages, et ce en France métropolitaine mais aussi dans les DOM et en Europe.

B&You vous propose en plus de cette petite enveloppe data la possibilité d'appeler et d'envoyer en SMS de manière totalement illimitée. Si vous utilisez tout autant votre smartphone pour joindre vos proches que pour naviguer sur le web, cette offre à tout petit prix est clairement faite pour vous.