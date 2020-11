Offre B&You : le forfait 100 Go au prix du 80 Go dès ce soir !

B&You a pour habitude de proposer des offres renversantes sur ses gammes de forfaits mobiles. L'opérateur le prouve encore une fois aujourd'hui avec ce forfait qui vous propose pas moins de 100 Go de données mobiles à utiliser sur le réseau 4G Bouygues.

Avec une telle enveloppe de données, vous pouvez regarder des vidéos en streaming en haute définition, discuter toute la journée sur les messageries instantanées de votre choix et jouer en ligne comme vous le souhaitez. Plus besoin de regarder votre data restante comme le lait sur le feu, avec 100 Go vous êtes tranquilles pour le mois complet. Vous avez également accès à 15 Go par mois depuis les destinations européennes. Idéal pour tous vos déplacements.

B&You vous propose également les appels et les SMS illimités vers les mobiles et les fixes en France mais aussi de l'internet en illimité en France tous les week-ends ! Vous pouvez dès lors communiquer et télécharger sans compter quand vous avez besoin.