Forfait mobile : B&You propose toujours 80 Go à 14,99€/mois jusqu'au 18/11

Il faut saisir ce bon plan de toute urgence, l’offre n’est valable que jusqu’à demain. Alors si vous souhaitez souscrire à un nouveau forfait, ne perdez pas une minute de plus.

B&You propose son forfait 80 Go à seulement 14,99 € par mois et c’est une formule sans engagement, vous pourrez partir quand vous le souhaiterez. Cerise sur le gâteau, la connexion Internet 4G est illimité le week-end. Vous allez pouvoir visionner toutes les vidéos que vous souhaitez sans vous priver et sans devoir surveiller votre consommation 4G.

De plus, ce forfait inclus les appels et SMS en illimité en Europe et les MMS sont illimités depuis la France.