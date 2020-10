Bon forfait mobile : nouvelle offre B&You 80 Go à 14,99€/mois

Comme vous l'avez sans doute déjà compris, l'enveloppe internet de cette formule atteint 80 Go utilisables chaque mois en France métropolitaine. Ce volume de datas comprend aussi 15 Go accessibles en dehors de l'Hexagone. Enfin, vous recevrez lors de la souscription trois mois d'abonnement offerts à Spotify Premium. Des milliers de morceaux des plus grands artistes du moment vous tendront les bras.