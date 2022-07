Un nouveau forfait B&You, pour payer encore moins cher !

Le principal point fort de ce forfait B&You est bien entendu son enveloppe date de 80 Go, qui permet de naviguer, regarder des vidéos en streaming et même jouer en cloud gaming de manière confortable. De plus, 15 Go de ces 80 Go peuvent être utilisés en Europe et dans les DOM lorsque vous voyagez.

Les appels et SMS/MMS passés en France métropolitaine sont illimités, vous n'avez pas à vous soucier de restreindre votre consommation. B&You autorise également à ajouter des options à votre forfait à tout moment si vous avez de nouveaux usages : pas besoin de changer de forfait !

Enfin, sachez que B&You propose aussi un forfait de 120 Go pour 14,99 euros par mois et un abonnement à 200 Go pour 18,99 euros si les 80 Go vous semblent insuffisants.