Forfait mobile : tout savoir de l'offre B&You 100 Go à 11,99€/mois

Les opérateurs téléphoniques sont toujours mobilisés après les French Days pour vous proposer les meilleurs forfaits avec de belles promotions. Nous avons un bel exemple pour illustrer cela puisque l'offre B&You 100 Go est à seulement 11,99€/mois.

Pourquoi Clubic recommande le forfait B&You 100 Go ?

En France métropolitaine, le forfait B&You propose les appels et SMS illimités vers tout le territoire français (DOM compris). Pour ce qui est des MMS, ils le sont uniquement vers l'Hexagone. Maintenant, si vous vous rendez dans un pays d'Europe ou dans les DOM, tous les éléments cités précédemment restent illimités vers ces mêmes zones et la métropole.

Cette grosse promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur B&You. Cependant, vous allez devoir faire vite car l'offre disparaîtra le 4 juin prochain à 6h00. Parmi les modalités importantes à savoir, soulignons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier quand bon vous semblera. Le prix restera même inchangé au bout d'un an. Pas de mauvaises surprises au programme donc ! De leur côté, les frais d'activation de la carte SIM atteignent toujours 10€ au moment de la souscription.

Mais la vraie force de ce forfait se trouve dans son enveloppe internet. En effet, 100 Go seront chaque mois à votre disposition en France métropolitaine. Pour l'Europe et les DOM, 10 Go seront utilisables. C'est tout bonnement excellent puisque vous pourrez vraiment naviguer sur internet sans compter. Enfin, nous terminons avec une petite surprise puisque B&You offre à ses clients 3 mois d'abonnement à Spotify Premium. Vos morceaux préférés vous accompagneront partout !