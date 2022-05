French Days : prix canon sur la TV QLED 4K Xiaomi Mi TV Q1 75" avec un Facebook Portal offert

Ce téléviseur signé Xiaomi et fourni avec sa télécommande Bluetooth vous propose donc un superbe écran sans bord à rétroéclairage LED avec QLED, Local Dimming et une diagonale de 75 pouces, soit 190 cm pour profiter des images claires et nettes.

Compatible avec les technologies HDR10 et Dolby Vision, cette TV de Xiaomi tourne sous le système Android TV qui vous permet d'installer un bon nombres d'applications de streaming.

Concernant ses autres spécifications, le téléviseur dispose d'un processeur MediaTek MT9611, d'un espace de stockage de 32 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM.

Pour la connectivité, on retrouve notamment le Bluetooth 5.0, le WiFi 2,4 Ghz/5 GHz, deux ports HDMI 2.0, un port HDMI 2.1 (idéal pour les consoles de jeu next-gen) et deux ports USB 2.0.