Belle promo sur cette TV 4K LED Xiaomi chez Cdiscount

On connait bien Xiaomi pour ses smartphones ou ses objets connectés mais moins pour sa gamme de téléviseurs. Pourtant la marque chinoise propose aujourd'hui une collection de téléviseurs de premier plan dont cette TV 4K LED Xiaomi Mi TV P1, dans sa version de 50 pouces. La surface d'affichage est d'ailleurs maximale avec des bordures d'écran quasi invisibles.

L'écran propose donc une définition Full HD mais est également compatible avec les standards HDR10 et Dolby Vision, pour une image encore plus lumineuse et un panel de couleurs bien plus vastes et précis dans les programmes compatibles, notamment sur l'ensemble des plateformes de streaming mais aussi via votre box internet ou votre console de jeu, connectables grâce aux trois ports HDMI présents sur le téléviseur.

Pour accéder à tous vos contenus, Xiaomi a fait le choix d'Android TV comme système d'exploitation. Vous pouvez télécharger tous vos programmes facilement depuis le Google Play Store et retrouvez vos recommandations de films et séries, afin d'avoir toujours le bon programme pour vous et vos proches une fois réunis le soir venu.

Si enfin vous souhaitez voir une série en particulier ou savoir le temps qu'il fait dehors, Google Assistant fait partie intégrante de l'expérience grâce au micro intégré à la télécommande.