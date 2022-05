Boulanger brade le Fire TV Stick 4K Max pour les French Days

Comme son nom l'indique, le Fire TV Stick 4K Max est capable de restituer une image en ultra HD et prend en charge de nombreuses fonctionnalités comme le mode HDR10+, Dolby Vision ou encore Dolby Atmos pour l'audio. Cela vous permettra de profiter d'une expérience ultra immersive. Cet exemplaire supporte aussi le Wi-Fi 6 pour un streaming extrêmement fluide et sans le moindre ralentissement. Pour cela, vous pourrez également compter sur les 2 Go de RAM embarqués et associés aux 8 Go de mémoire interne pour stocker vos contenus.