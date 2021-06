French Days : Smart TV Sony Bravia 55" en promo avant l'Euro sur Boulanger

Nous nous sommes rendus chez Boulanger pour dénicher ce bon plan disponible dans le cadre des French Days 2021. L'enseigne française vous livrera à domicile gratuitement (et dès le lendemain dans certains cas) et propose même le retrait en magasin offert. Un technicien pourra aussi réaliser la mise en service directement chez vous. Payer en plusieurs fois est également possible et vous aurez 15 jours pour changer d'avis en cas d'insatisfaction. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce téléviseur LED imaginé par Sony dispose d'une dalle de 55 pouces (soit 139 centimètre de diagonale) avec une définition en 4K UHD et compatible HDR. Ainsi, ce modèle délivrera une image à la fois rayonnante et très détaillée. Ce n'est pas pour rien si la marque japonaise précise que sa TV a été pensée pour les films et les jeux vidéo. En effet, les titres tournant sur une console PS4 ou PS5 s'afficheront parfaitement sur ce bel écran.

Ainsi, cette optimisation plaira aux joueurs puisque ce téléviseur possède des performances impressionnantes pour mettre en valeur les jeux récents et leurs beaux graphismes. Mais ce n'est pas tout.