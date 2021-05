French Days : la TV QLED Samsung Q60T de 55 pouces en promo chez Cdiscount

Avec sa dalle de 138 cm de diagonale, la Samsung Q60T QLED offre une superbe image lumineuse et une résolution Ultra HD 4K riche en détails. Avec cette dalle QLED, profitez d’un milliard de nuances de couleurs et du dual LED pour une image époustouflante.

Cette TV Ultra HD est dotée des technologies Quantum HDR et Quantum Dots pour vous offrir des couleurs riches et éclatantes et un contraste incroyable. L’image, en plus d’être très lumineuse, est riche en détails. Et pour que votre expérience soit réellement exceptionnelle, Samsung a également travaillé l’ambiance sonore restituée avec la technologie Adaptative Sound qui analyse le son de chaque scène pour optimiser le son.

Et pour parfaire cette restitution audiovisuelle, le design a été particulièrement bien pensé avec une grande finesse et des bordures presque invisibles.