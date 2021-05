French Days : la TV QLED Samsung Q75T (2020) est preque bradée à ce prix 🔥

Vous rêviez de vous offrir une TV 4K dotée d’un écran de grande dimension ? C’est maintenant possible grâce à la promotion exceptionnelle chez Boulanger sur la QLED en 75“ qui bénéficie d’une baisse de prix de 797 € pour les French Days.

Avec sa dalle de 189 cm de diagonale, entrée dans un nouveau monde numérique. Profitez de sa très haute résolution Ultra HD 4K bénficiant d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour une image toute en finesse et sans effet de flou. Chaque détail compte et vous n’en louperez aucun.

La résolution atteint 3840 x 2160 pixels et le tout est traité par le processeur Quantum 4K associé aux technologies HDR et Upscaling Ultra HD pour profiter d’une image riche en détails, avec des couleurs vives et des contrastes élevés. Le son bénéficie du traitement Dolby Digital Plus.