Profitez du casque gamer WiFi Corsair Espresso Virtuoso à moins de 100€

Le Virtuoso, ici variante Espresso, est un excellent casque gamer. Il s'agit d'un modèle sans-fil bénéficiant d'un triple moyen de connexion à votre PC. Il y a tout d'abord la technologie sans-fil Slipstream qui offre un débit ultra-rapide avec une portée allant jusqu'à 18 mètres. Le dongle est bien entendu fourni avec le casque.

Le deuxième moyen de connexion est le mode filaire USB, garantissant un son haute fidélité 24 bits/96 kHz et une expérience surround 7.1 si vous utilisez le logiciel iCue disponible sur ordinateur. Enfin, vous pouvez le connecter tout simplement avec une prise jack pour en profiter partout, tout le temps.

La fréquence de réponse est de 20Hz à 40 kHz avec une sensibilité de 109dB (+/-3dB) et une impédance 32 Ohms @ 2.5 kHz

. Les drivers mesurent 50mm, le casque est un modèle supra aural (il se pose sur les oreilles et non autour). Le micro a une réponse en fréquence de 100Hz à 10kHz et une sensibilité de -42dB (+/-2dB). Enfin, l'autonomie est de 20h en jeu.