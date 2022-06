Pour l'achat d'un Samsung Galaxy S20FE, recevez une Galaxy Watch4 offerte !

Le Samsung Galaxy S20 FE est est un excellent modèle, double SIM et compatible 5G qui offre d'excellentes caractéristiques techniques. Ça commence par un très bel écran Super AMOLED de 6,5" avec une définition en Full HD+ pour un taux de rafraîchissement à 120Hz.

Cette version est dotée d'un processeur Snapdragon 865 et fonctionne avec 6 Go de RAM. La mémoire interne est de 128 Go et surtout : extensible via une carte microSD.

Sa batterie de 4500 mAh lui octroie une autonomie d'une journée et demi avec un temps d'écran raisonnable, mais surtout elle est compatible charge rapide 25W et charge sans-fil 15W.

Enfin, pour les photos il sait faire plaisir avec un capteur grand-angle de 12 Mpx à l'arrière, un ultra grand-angle de 12 Mpx également et un telephoto de 8 Mpx pour des vidéos en 4K à 60 images/seconde. Pour l'avant, vous pouvez compter sur un capteur de 32 Mpx.