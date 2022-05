Promotion exceptionnelle sur une TV 4K 50" signée Panasonic

En vous procurant cette TV en promotion chez Fnac, vous allez donc avoir un objet écran de 50" de diagonale, soit 126 cm. La TV en elle-même mesure 682 x 1123 x 247 mm avec les pieds pour un poids de 10,4kg. Bien entendu avec un support mural vous allez pouvoir l'accrocher au mur très facilement.

Il s'agit d'un modèle Android TV et fonctionnant donc avec l'écosystème Google. Vous allez pouvoir télécharger toutes vos apps favorites sur le Play Store et ainsi accéder à vos services de streaming audio et vidéo préférés très rapidement.

La connectique est très complète avec trois ports HDMI 2.0, une prise pour l'antenne TV, une prise RCA, une prise satellite, un port CI+, une sortie optique numérique et deux ports USB 2.0 pour brancher des périphériques externes. Et bien entendu les connexions sans-fil Bluetooth et WiFi.

Parmi les fonctionnalités disponibles vous avez la possibilité d'enregistrer vos programmes sur un support externe (d'où la présence des ports USB) ainsi que de mettre en pause le direct pour le reprendre plus tard. Par contre vous ne pourrez pas changer de chaîne lorsque vous en enregistrez une.