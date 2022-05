La TV Philips Ambilight 4K 43" passe sous la barre des 400€ chez Fnac !

Vous avez le choix entre trois modes d'éclairage Ambilight. Il y a tout d'abord le mode Suivi Vidéo où les lumières vont s'adapter à celles de l'écran. Ainsi ça va permettre d'étendre artificiellement l'ambiance colorée de votre image et vous immerger encore plus dans ce que vous regarder.

Le second mode s'appelle Lounge et propose des ambiances toutes faites selon le mood dans lequel vous vous trouvez. À changer à l'envie pour ne pas se lasser. Enfin, le dernier mode s'adapte au mur derrière la TV afin de proposer un contraste plus prononcé avec l'image affichée à l'écran.

Il s'agit d'une TV connectée Android, donc vous allez pouvoir retrouver le store Google et toutes les apps de streaming que vous pourrez télécharger.

La connectique est très complète grâce à 4 ports HDMI 2.0, une sortie optique numérique pour une éventuelle barre de son et deux ports USB pour brancher des sources externes.