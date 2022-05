Ce casque gaming Acer profite d'une réduction de plus de 50% !

Il ne faut pas oublier qu'avec Fnac+ (9,99 € la première année puis 14,99 €/an), vous obtiendrez la livraison express et gratuite en illimité sur tous les produits éligibles. Vous recevrez donc votre casque plus rapidement. Une fois l'achat effectué, vous empocherez au passage quatre mois d'abonnement offerts à Deezer Premium ou Famille et -30% de réduction sur 3 mois de Xbox Game Pass PC.